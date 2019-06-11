Görecek Adası yakınlarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri bir jet skinin son sürat Yunan adalarına gittiğini görünce harekete geçti. Hızlı bir şekilde jet skinin yanına giden ekipler 3 jet ski bulunan 3 kişiyi kimlik sorgulaması yaptı. Kaçakların, Filistin uyruklu oldukları ve yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Ekiplerce bota alınan 3 kişi Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Kaçak göçmenler idari işlemlerinin ardından Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. 