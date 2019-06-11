Görecek Adası yakınlarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri bir jet skinin son sürat Yunan adalarına gittiğini görünce harekete geçti. Hızlı bir şekilde jet skinin yanına giden ekipler 3 jet ski bulunan 3 kişiyi kimlik sorgulaması yaptı. Kaçakların, Filistin uyruklu oldukları ve yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Ekiplerce bota alınan 3 kişi Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Kaçak göçmenler idari işlemlerinin ardından Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Jet ski ile kaçmaya çalışan Filistin'li göçmenler yakalandı
11.06.2019 - 08:53 | Son Güncelleme: 11.06.2019 - 08:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan’ın İstanköy Adası'na jet ski ile kaçmaya çalışan 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Etiketler : Muğla,kaçak göçmen,
630263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630263.aspx
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