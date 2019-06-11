Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İlçeye bağlı Bezirhane mahallesinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri tarım arazilerine de zarar verdi. Dolu taneleri nedeniyle bir leylek de kanadından yaralandı.
Ankara'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu yaşamı olumsuz etkiledi
11.06.2019 - 10:34 | Son Güncelleme: 11.06.2019 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi, bir leylek de kanadından yaralandı.
Etiketler : Ankara,dolu,
630288 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630288.aspx
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