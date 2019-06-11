Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde etkisini sürdüren kuvvetli yağış, bir süre dolu şeklinde devam etti. Dolu yağışı ve sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağış sebebiyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Kısa sürede şiddetini artıran dolu ve sağanağa yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı.

Sürücüler araçlarının üzerini örterek dolu yağışından korumaya çalıştı.

Öte yandan, Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan duyuruda, yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.