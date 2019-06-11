Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde iddiaya göre, cinnet getiren ve av tüfeğiyle kızları Sudenaz S. (16) ve Gamze S.’ye (13) ateş açan baba M.K.S.’nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından zanlı sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşam tarzları nedeniyle sorun yaşıyormuş

Emniyette sorgulanan Mustafa Kemal S. ilk ifadesinde, kızları ile sürekli sorun yaşadığını, tartıştıklarını ve evde olmadığı zamanlarda iki kızının eşi İlknur S.'yi darp ettiğini, dün akşam saatlerinde iki kızının yine annelerini darp etmeye çalıştıklarını söylediği öğrenildi.

Ayrıca kızlarının yaşam tarzlarını beğenmediğini söyleyen Mustafa Kemal S., kızlarıyla bu nedenle sürekli sorun yaşadığını da emniyette anlattı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen baba Mustafa Kemal S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedaviye alınan iki kardeşin ise hayati tehlikeyi atlattığı ve durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.