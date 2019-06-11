Alınan bilgiye göre, Oymapınar Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü  düzenlenen "Uluslararası Müzik Festivali"nde görevli Yıldırım Selim Özersinci'nin  (29) festivalin son günü olan 10 Haziran'ın sabahında arkadaşlarıyla yaşanan  tartışmanın ardından, ormanlık alana doğru gittiği iddia edildi.

Özersinci bir süre dönmeyince arkadaşları tarafından yetkililere haber  verildi. Manavgat Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerince bölgede  yapılan aramada, Özersinci'nin kıyafetleri festival alanından baraj gölüne inen  patika yolun sonunda bir ağacın altında bulundu.

 Baraj gölüne girmiş olabileceği tahmin edilen Özersinci'nin bulunması  için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri, sualtı ve su yüzeyinde arama  gerçekleştirdi.