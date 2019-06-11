Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Oymapınar Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Müzik Festivali"nde görevli Yıldırım Selim Özersinci'nin (29) festivalin son günü olan 10 Haziran'ın sabahında arkadaşlarıyla yaşanan tartışmanın ardından, ormanlık alana doğru gittiği iddia edildi.

Özersinci bir süre dönmeyince arkadaşları tarafından yetkililere haber verildi. Manavgat Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerince bölgede yapılan aramada, Özersinci'nin kıyafetleri festival alanından baraj gölüne inen patika yolun sonunda bir ağacın altında bulundu.

Baraj gölüne girmiş olabileceği tahmin edilen Özersinci'nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri, sualtı ve su yüzeyinde arama gerçekleştirdi.