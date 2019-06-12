Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe sakini emekli vatandaş M.D., eşiyle çarşı merkezinde yürüdüğü sırada telefonu çaldı. Arayan kişi, kendisini ’savcı’ olarak tanıtıp, yaşlı adama bahaneler üretti.

Yaşlı adamı korkutup tezgaha düşürmeye çalışan dolandırıcı, banka hesabına 30 bin lira para yatırmasını istedi. Durumu fark eden aile kasabı çalışanı Mahir Karabulut, M.D.’ye müdahale ederek, polisten yardım istedi.

Duyarlı kasap ve polisin araya girmesiyle emekli vatandaş, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.