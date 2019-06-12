Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli Çöreler Mahallesi’nde akşam saatlerinde evinden tarlasını sulamak için ayrılan Remzi Satı (76) sabaha kadar dönmedi. Ailesi tarafından aramalara başlanan talihsiz adamın cesedine oğlu Aziz Satı, Çöreler Ovası arasında anayol kenarında ulaştı. Jandarmaya haber verilmesi üzerine yapılan incelemelerde Remzi Satı’nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.