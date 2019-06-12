Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her iki olay farklı günlerde Bursa’nın Mudanya ve Gemlik ilçelerinde meydana geldi. Kapaklı sahilinde balık tutan Volkan Aksu'nun oltasına 10 santim boyunda farklı bir balık takıldı. Balığı çıplak elle tutup kancadan ayırmak isterken dikenleri ellerine batan Aksu'nun bir süre sonra ellerinde yanma ve ağrı başladı. Zehirlendiğini anlayan Aksu, sosyal medyada yaptığı araştırma sonrası balığın Trakonya balığı olduğunu tespit etti.

Kapaklı taraflarında kamp yaptıklarını dile getiren Volkan Aksu, sabah saatlerinde balığın oltaya takıldığını ve baştan mezgit sandığını anlattı. Aksu, "Balığı iğneden çıkarttığım anda sırtındaki dikenlerden zehir bulaştı ve 3 saat aşırı halde sızladı" dedi.

Ülkemiz sahillerinde kişilerin karşılaşabileceği en tehlikeli balık türlerinden biri olarak bilinen Trakonya balığının, vücudundaki dikenlerden bazılarında zehir kesesi bulunurken, daha çok olta balıkçıları için tehlikeli oluyor. Özellikle denizlerde kuma saklanmasıyla da bilinen balığın eldiven ya da bez parçasıyla tutulması gerekirken, çok ciddi bir ağrı ile başlayan Trakonya çarpması, bölgede ciddi bir şişme ve bazı durumlarda da kalbin durmasına kadar gidebilecek ölümcül sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.