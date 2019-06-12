Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Savur ilçesine bağlı İşgören ve Karaköy mezralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik direğinden kaynaklı çıkan kıvılcım buğday tarlasına düştü. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonrası vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, civar köylerden yardıma gelen çiftçiler de traktörlerle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 3 traktör devrilmeleri sonucu alevlerin ortasında kalarak küle döndü. Olayda bir kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.