Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik Yeni Mahalle'de bir anaokulunun bahçesini su bastı. Okulda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.

Meteoroloji'den İstanbul'un iki ilçesi ve Yalova için uyarı Meteoroloji, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı.