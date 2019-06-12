Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da bir kamu hastanesinde çocuğu hasta olan aileye kendisini polis olarak tanıtıp güven kazanan şüpheli, aileyi çocuğa solunum cihazı alacağını söyleyerek 5 bin lira dolandırdığı iddia edildi. Ailenin polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği harekete geçti. Güvenlik kameraları ve mağdur aileden alınan ifade doğrultusunda şüphelinin H.K. olduğu belirlendi. H.K. yapılan operasyonla Kepez ilçesinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli ardından adliyeye sevk edildi.