Yaklaşık bir yıl önce göğüs ağrısı ve kabızlık şikayetiyle hastaneye  başvuran Özdal, farklı tarihlerde tedaviler uygulanmasına rağmen bir türlü  iyileşemedi.  

Ağrıların şiddetlenmesi üzerine son olarak İskenderun Devlet Hastanesi  Acil Servisine giden Özdal'ın burada yapılan tetkikler sonunda kalın bağırsağının  yüzde 70’lik bölümünün göğüs kafesinde olduğu ortaya çıktı.  

İskenderun Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman  Belli tarafından ameliyata alınan Özdal’ın göğüs kafesinde olan kalın  bağırsakları, batın bölgesine kaydırıldı. 

Belli, yaptığı açıklamada, ameliyatın çok başarılı geçtiğini dile  getirerek, şöyle devam etti:

"Hastamızda nefes almasını zorlaştıran, kabızlık yapan büyük kalın  bağırsak kısmını göğüs kafesinde tespit ettik. Göğüs kısmındaki kalın  bağırsakları, batın tarafına çektik. Gerekli onarımları yaptık. Ameliyat 1,5 saat  sürdü. Hastamızda operasyon esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon  izlenmedi. Hastamız kendi ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olunca taburcu  ettik."

Tunahan Okan Özdal da sıkıntılarından kurtulup iyileştiği için çok  mutlu olduğunu belirterek, doktorlara teşekkür etti.