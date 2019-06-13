Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji Bölümünde kanser tedavisi gören Mehmet Yüksel’in en büyük dileği, tek erkek evladı Recep Yüksel’i damatlık içinde görebilmekti. Ancak doktorlar, hastanın sağlık problemleri sebebiyle dışarıya çıkmayacağını söyledi. Bunun üzerine oğul Yüksel, babasının en büyük isteğini gerçekleştirmek için müstakbel eşi Safiye ile nikâh törenini hastanede yapma kararı aldı. Hastane yönetimi olumlu cevap verince Onkoloji Bölümü, nikâh salonuna dönüştürüldü. Çiftin yakınları, doktorlar ve hastane personeli de bu ana tanıklık etmek üzere hazır bulundu. Kanser hastası Yüksel ise sağlık görevlileri eşliğinde hiçbir şeyden habersiz sedye ile odaya getirildi. Çift de verdikleri sözler ile dünyaevine girdi. Baba Yüksel “En mutlu günüm. Bana büyük sürpriz oldu” diye konuştu.

Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ise Yüksel’in sağlık durumuna ilişkin şunları kaydetti: Kanseri yayılmış düzeyde. Sürekli hastanede bakım görmesi gereken bir hasta. İnşallah torunları görmek de nasip olur.