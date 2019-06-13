Bir vatandaşın çektiği fotoğraflara yansıyan şahıs, motosikletine yüklediği ambalajsız et ile yolculuk yaparken görülüyor. Tam 3 parça eti 16 MG 717 plakalı motosiklete yükeyen şahıs, halkın sağlığıyla oynarken bir yandan da trafiği tehlikeye attı. Şahsın kim olduğu ve bu etleri nereye taşıdığı ise merak konusu.
Bursa’da akıl almaz et transferi
13.06.2019 - 09:16 | Son Güncelleme: 13.06.2019 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da sorumsuz bir kişinin motosikletin üzerinde sağlıksız şekilde taşıdığı et görenleri şaşkına çevirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,akıl,et,transfer,
630680 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630680.aspx
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