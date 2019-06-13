Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kaynak yönetimindeki 06 GHD 38 plakalı otomobilin freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, müstakil bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve araçta maddi hasar oluştu.

Araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.