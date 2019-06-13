Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi jandarma ekipleri, şüphe üzerine 46 HH 115 plakalı kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 4 adet 400 metre uzunluğunda ağ ile 100 kilogram sazan balığı ele geçirildi.
Araçta bulunan E.A. ve R.A.'ya bin 635 TL para cezası kesildi.
El konulan balıklar imha edildi.
Kaçak balık avlayan 2 kişiye bin 635 TL para cezası
13.06.2019 - 11:12 | Son Güncelleme: 13.06.2019 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta kaçak balık avlayan 2 kişiye bin 635 TL para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi jandarma ekipleri, şüphe üzerine 46 HH 115 plakalı kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 4 adet 400 metre uzunluğunda ağ ile 100 kilogram sazan balığı ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaçak,balık,avlama,ceza,
630722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630722.aspx
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