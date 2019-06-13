Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi jandarma ekipleri, şüphe üzerine 46 HH 115 plakalı kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 4 adet 400 metre uzunluğunda ağ ile 100 kilogram sazan balığı ele geçirildi.

Araçta bulunan E.A. ve R.A.'ya bin 635 TL para cezası kesildi.

El konulan balıklar imha edildi.