Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Ceyhan gişeleri girişinde saman yüklü 47 DS 423 plakalı tırın dorsesi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü tırı yolun sağına çekerek inerken, çevredekiler ve itfaiye ekibi yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı
13.06.2019 - 16:15 | Son Güncelleme: 13.06.2019 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da seyir halindeki tırın dorsesi yandı. Yangına çevredeki vatandaş ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Ceyhan gişeleri girişinde saman yüklü 47 DS 423 plakalı tırın dorsesi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü tırı yolun sağına çekerek inerken, çevredekiler ve itfaiye ekibi yangına müdahale etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adana,
630814 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630814.aspx
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