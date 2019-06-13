Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Ceyhan gişeleri girişinde saman yüklü 47 DS 423 plakalı tırın dorsesi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü tırı yolun sağına çekerek inerken, çevredekiler ve itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.