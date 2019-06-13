Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Gündoğmuş ilçesi Bedan Mahallesi'nde keçilerini otlattığı sırada dengesini kaybederek 150 metrelik uçuruma yuvarlanan 60 yaşındaki Mehmet Tuğrul,112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye jandarma, AKUT, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurulan halat düzeneğiyle bölgeye inen ekipler yaralı ve donma tehlikesi geçiren Tuğrul’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vücut ısısının yükselmesi için Mehmet Tuğrul’a özel giysi giydirildi. Ekipler yaklaşık 12 saatlik bir çalışmayla Tuğrul’u uçurumdan çıkarmayı başarabildi. Ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mehmet Tuğrul'un vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtildi.