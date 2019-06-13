Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesinde bir işyerinde servis elemanı olarak çalışan Birol Barut (52), Ramazan Bayramının 1. Günü Kızılağaç-Kızılot arasında motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı 112 sağlık ekibi olay yerine gelirken, Birol Barut bir şeyinin olmadığını belirterek 112 ekibinin tedavi talebini kabul etmedi.

Motosikleti sahibine teslim ettikten sonra evine giderek yatan Birol Barut, gece rahatsızlanınca ev sahibini arayarak haber verdi. Ağzından köpükler geldiği gözlenen Birol Barut, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Barut, Manavgat Devlet Hastanesinde önceki gün yaşamını yitirdi. Barut’un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.