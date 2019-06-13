Olay, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kayseri karayolunun Alpaslan Türkeş Bulvarı mevkiinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen vatandaş, yola çıkıp, üzerine gelen araçlara doğru yürümeye başladı. Karayolunda yürüyen kişiyi gören sürücüler şaşırdı. Yayaya çarpmamak için yavaşlayıp manevra yaparak yanından geçen sürücüler, yola devam etti. Hem kendi canını hem de sürücüleri tehlikeye sokan kişi, bir süre sonra yol kenarında bulunan başka bir kişi tarafından kenara çekildi.
Tam o an! Yürekleri ağza getirdi
13.06.2019 - 19:05 | Son Güncelleme: 13.06.2019 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’de, trafiğin yoğun olduğu karayoluna çıkıp, araçlara aldırmadan yürüyen yaya, kameraya yansıdı.
Etiketler : Kırıkkale,
630844 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630844.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER