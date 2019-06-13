B.S. idaresindeki 06 FS 3761 plakalı otomobilin trafiği tehlikeye  düşürdüğü bilgisini alan ekipler, aracı Bölge Trafik İstasyonu önündeki yol  uygulamasında durdurdu.

Ekipler, alkol kontrolü yaptıkları sürücü B.S'nin 3,44 promil alkollü  olduğunu tespit etti.

Araçtaki aramada, B.S'nin 5 litrelik temizlik malzemesi bidonuna  kendisinin yaptığı boğma rakıyı koyup, ayarladığı düzenekle içtiği belirlendi.

9. kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2049 yılına kadar el  konulan B.S'nin otomobili otoparka çekildi ve 14 bin lira para cezası uygulandı.