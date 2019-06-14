Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Kaşlıca, trafik ışıklarında otomobilini durdurup yolun karşısına geçen iki kişiye yol verdi.

Yavaş hareketlerle yolun karşısına geçen iki kişi, iddiaya göre Kaşlıca ile yanındaki arkadaşı Volkan Kır'a bakarak küfür etti. Ardından otomobili park eden Ramazan Kaşlıca ile Volkan Kır, kendilerine küfür eden kişileri aramaya başladı. İkilinin aynı cadde üzerinde bir bankta oturduğunu gören Kaşlıca ile Kır, konuşmak istedikleri sırada 20- 21 yaşlarındaki şüpheli tarafından bıçaklandı. Ramazan Kaşlıca 6 yerinden, Volkan Kır ise omuz bölgesinden yaralandı. Devriye görevi yapan polisler tarafından fark edilen Ramazan Kaşlıca ile Volkan Kır, çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Serviste tedaviye alınan Kaşlıca, ameliyata alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

