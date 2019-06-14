Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale, Sahil Güvenlik ekipleri aldığı ihbar üzerine midyeci operasyonu düzenledi Şehir iskelesi ayaklarından midye çıkaran bir tekne ihbarı alan ekipler sahil güvenlik botu ile bölgeye geldi. Sahil Güvenlik botunu gören midyeciler kaçmaya başladı. Ekiplerin dur ihtarına uymayan midyeciler hızla midye çıkardıkları alandan uzaklaştı. Sahil Güvenlik ekipleri Sarıçay’a giren tekneyi sorumluluk alanları dışında olduğu için izlemekten vazgeçti.