Çanakkale, Sahil Güvenlik ekipleri aldığı ihbar üzerine midyeci operasyonu düzenledi Şehir iskelesi ayaklarından midye çıkaran bir tekne ihbarı alan ekipler sahil güvenlik botu ile bölgeye geldi. Sahil Güvenlik botunu gören midyeciler kaçmaya başladı. Ekiplerin dur ihtarına uymayan midyeciler hızla midye çıkardıkları alandan uzaklaştı. Sahil Güvenlik ekipleri Sarıçay’a giren tekneyi sorumluluk alanları dışında olduğu için izlemekten vazgeçti.
Çanakkale’de midyeciler kaçtı, sahil güvenlik kovaladı
14.06.2019 - 11:15 | Son Güncelleme: 14.06.2019 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekibi, boğazda kaçak olarak midye çıkaranların teknesini botla kovaladı. Midyeciler, ekiplerin dur ihtarına uymadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çanakkale,midyeci,sahil güvenlik,
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