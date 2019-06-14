Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak’ta avlanan balıkçıların oltasına 2 metre boyunda yaklaşık 65 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Sabahın erken saatlerinde avlanmaya çıkan Süleyman Kılıç ve Derya Kılıç’ın oltasına yayın balığı takıldı. Balığı çıkartmakta zorlanan balıkçılar yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından balığı kıyıya çekebildi. Kızılırmak nehrinde 2 metrelik yayın balığını yakalayan Süleyman Kılıç ve Derya Kılıç yayın balığı ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Tam 2 metre! Gören bir daha baktı...
14.06.2019 - 11:24 | Son Güncelleme: 14.06.2019 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulanan Kızılırmak nehrinde balık tutmaya çıkan balıkçılar tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttu.
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak’ta avlanan balıkçıların oltasına 2 metre boyunda yaklaşık 65 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Sabahın erken saatlerinde avlanmaya çıkan Süleyman Kılıç ve Derya Kılıç’ın oltasına yayın balığı takıldı. Balığı çıkartmakta zorlanan balıkçılar yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından balığı kıyıya çekebildi. Kızılırmak nehrinde 2 metrelik yayın balığını yakalayan Süleyman Kılıç ve Derya Kılıç yayın balığı ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Etiketler : nevşehir,yayın balığı,story_,
630946 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630946.aspx
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