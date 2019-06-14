Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak’ta avlanan balıkçıların oltasına 2 metre boyunda yaklaşık 65 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Sabahın erken saatlerinde avlanmaya çıkan Süleyman Kılıç ve Derya Kılıç’ın oltasına yayın balığı takıldı. Balığı çıkartmakta zorlanan balıkçılar yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından balığı kıyıya çekebildi. Kızılırmak nehrinde 2 metrelik yayın balığını yakalayan Süleyman Kılıç ve Derya Kılıç yayın balığı ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

