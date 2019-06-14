Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Akif Ç. (37) idaresindeki 34 SZ 0721 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı. Yol kenarındaki kayalıklara çarparak güçlükle durabilen otomobilde sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Hülya Ç. (37) ve Ennur Ç. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar araç içerisinden güçlükle çıkarılarak sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü baba Akif Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesinin otopsi için Bursa Adli Tıp kurumuna gönderdiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.