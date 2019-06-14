Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Barbaros Bulvarı’nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Barbaros Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, Levent istikametine ilerleyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan 60-65 yaşlarındaki adam, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı-Levent istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Yol temizleme çalışmalarının ardından trafik normale döndü.