Kaza Barbaros Bulvarı’nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Barbaros Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, Levent istikametine ilerleyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan 60-65 yaşlarındaki adam, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı-Levent istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Yol temizleme çalışmalarının ardından trafik normale döndü.
Beşiktaş'ta kan donduran kaza!
14.06.2019 - 14:14 | Son Güncelleme: 14.06.2019 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : beşiktaş,trafik kazası,
630992 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630992.aspx
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