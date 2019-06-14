Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Köşkpınar mevkiinde vatandaşlar, jandarmaya bir şahsın intihar ettiği ihbarında bulundu. Ekiplerin ihbara konu olay yerine gittiğinde bir şahsın kendini kavak ağacına asarak intihar ettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerde intihar eden kişinin 47 yaşındaki E.Y. olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde E.Y.'nin yaklaşık 3 gündür olay yerinde olduğu belirlenirken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.