Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bir bina tahliye edildi. Belediye ekipleri, tahliye ettikleri binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Pendik'te 5 katlı bina tahliye edildi
14.06.2019 - 23:07 | Son Güncelleme: 14.06.2019 - 23:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bir bina tahliye edildi. Belediye ekipleri, tahliye ettikleri binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Etiketler : Pendik,
631062 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/631062.aspx
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