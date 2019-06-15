Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Bağlar İlçesi Nükhet Çoşkun Caddesi üzerinde saat: 22.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde seyir halinde bulunan otomobile pompalı tüfek ve tabancayla çapraz ateş açtı. Açılan ateş sonucunda araçta bulunan 3 kişiden 2'si açılan ateş sonucunda yaralanırken, yaralılar aynı araçta bulunan ve yaralanmayan diğer arkadaşları tarafından anında en yakın hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise ara sokaklara kaçarak izleri kaybettirdi. Yaşanan olay sonrası bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevre emniyetini alırken, olay yeri inceleme uzmanları da boş kovanları incelenmesi için delil poşetlerine bıraktı. Silahla Yaralanan 2 kişinin hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

Olayla ilgili olarak inceleme ise sürüyor.