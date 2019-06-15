Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Şenses'e (32) arkasından yaklaşan S.T., kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp kaçmaya başladı. Bu sırada izinli bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli olan ve izin gününde arkadaşlarıyla kafede oturan komiser Bayram Karakış, Şenses'in yardım çığlıklarını duyunca gördüğü şüpheliyi kovalamaya başladı. Kovalamaca esnasında yere düşen, ayağından ve kolundan yaralanan polis memuru Karakış, şüphelinin peşini bırakmadı. Bayram Karakış, yaralı yaralı peşinden koştuğu şüpheliyi bir apartmanın bahçesinde etkisiz hale getirip meslektaşlarına teslim etti. Şüpheli S.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Komiser Bayram Karakış ise müdürlerine durumu telefonla anlattıktan sonra, olay yerine çağrılan ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.