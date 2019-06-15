Olay, Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte piknik yaparken aniden yağmur bastırdı. Bu sırada 30 yaşındaki Utku U., yağmurdan korunmak için ağacın altına sığındı. Talihsiz kadının üzerine bu sırada yıldırım düştü. Ağır yaralanan talihsiz kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından durumu ağır olan Utku U. Bursa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.
Jandarma olayla alakalı inceleme başlattı.
Piknik yaparken üzerine yıldırım düştü
15.06.2019 - 17:51 | Son Güncelleme: 15.06.2019 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Deydinler Mahallesi'nde meydana gelen olayda ailesiyle piknik yapan talihsiz kadın, üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay, Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte piknik yaparken aniden yağmur bastırdı. Bu sırada 30 yaşındaki Utku U., yağmurdan korunmak için ağacın altına sığındı. Talihsiz kadının üzerine bu sırada yıldırım düştü. Ağır yaralanan talihsiz kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından durumu ağır olan Utku U. Bursa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,yıldırım düşmesi,
631200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/631200.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER