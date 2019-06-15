Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyünden geçen Habur Çayına giren 2 genç akıntıya kapıldı. Olayı gören vatandaşlar suya kapılan gençleri kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların başlattığı çalışmalarda gençlerden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer gencin bulunması için suda arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

