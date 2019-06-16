Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, İdil ilçesine bağlı Çığır köyü yakınlarındaki İpek Yolu'nda meydana gelen kazada sürücü Faik Güçlü (65) yönetimindeki 63 FK 269 plakalı kamyon, önündeki buğday yüklü kamyona çarptı. Kaza sonrası bölgeye Nusaybin, Cizre ve İdil'den sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışarak hayatını kaybeden Faik Güçlü'nün cesedi, Nusaybin itfaiyesi arama-kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Güçlü'nün cenazesi otopsi için İdil Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza yapan kamyonlar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.