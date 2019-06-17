Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki kavşakta, bir ihbarla ilgili bölgeye seyir halinde bulunan 07 A 7476 plakalı polis aracıyla Mazlum Karaer yönetimindeki 07 MOK 08 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan polis aracındaki 2 polis yaralandı. Yaralı polisler Vakıf Yaşam ve Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mazlum Karaer gözaltına alındı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
17.06.2019 - 01:10 | Son Güncelleme: 17.06.2019 - 01:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da bir otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.
Etiketler : antalya,antalya kaza,trafik kazası,
631410 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/631410.aspx
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