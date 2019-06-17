Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

65 yıldır ev tekstilinde yenilikçi ürünlerle tüketicilerin hayatına renk katmayı hedeflediklerini belirten Taç yetkilileri, AR-GE merkezinde geliştirilen ürünleriyle iddialı olduklarını ifade ediyor. Verilen bilgiye göre “Serin Tutan Pike”, doğal kristal poliol teknolojisiyle üretiliyor. Cildin serin hissetmesini sağlayan “Serin Tutan Pike”, uyku sırasında vücut nemini dengeleyerek terlemeyi önlerken, uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı oluyor. Uyku anında, vücudun ısınmasıyla ortaya çıkan cilt yüzeyindeki ısıyı emerek cildin serin kalmasını sağlayan ürün, sıcak geçen yaz gecelerinin kurtarıcısı oluyor. Serin tutan pikeler, pastel tonlarda üretiliyor.