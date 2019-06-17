Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada terör örgütü PKK adına sokak eylemlerine karışan 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarı çıkarıldı. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Baskınlarda gözaltına alınan zanlıların, polis ekiplerine molotofkokteyli, havai fişek , el yapımı patlayıcı (EYP) atma suçlarından arandığı öğrenildi.
Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
PKK’nın sokak eylemcilerine şafak baskını
17.06.2019 - 08:26 | Son Güncelleme: 17.06.2019 - 08:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda sokak eylemleri düzenledikleri ileri sürülen çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada terör örgütü PKK adına sokak eylemlerine karışan 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarı çıkarıldı. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adana,
631450 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/631450.aspx
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