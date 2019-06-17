Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

El Nusra, Suriye’nin Halep kentinin batı kırsalında bulunan Raşidin ve Han Tuman bölgelerine füze saldırısı düzenledi. Saldırılar nedeniyle sivillerin büyük bir kısmı evlerini terk ederken, saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar Halep’te bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

Suriye’de rejim karşıtı saldırılar gerçekleştiren El Nusra, 21012 yılında yayınladığı video ile kurulduğunu duyurmuştu.