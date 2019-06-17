Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay ilçeye bağlı Ovit Yaylası’nda sabah 4.00 sularında meydana geldi. Yusuf Ekşi’nin eşi Keziban Ekşi sobayı yakarak bulunan büyük baş hayvanlarını beslemek için ahıra indi. Soba borusundan çıktığı öğrenilen kıvılcımlar nedeniyle ev yanmaya başladı. Yangına İkizdere Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürüldü fakat yanan evin içerisinde bulunan 80 yaşındaki Yusuf Ekşi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz bölgede inceleme yaparak “Bugün çok talihsiz bir olay yaşandı. Maalesef yangında 80 yaşındaki Yusuf Ekşi amcamızı kaybettik. Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum diyerek üzüntülerini dile getirdi” ifadelerini kullandı.