İstanbul Harem sahilinde yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşen şahsın cesedi kayalıklar arasında bulundu. Ceset Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından çıkarıldı.
2 aydır aranıyordu! Kayalıklar arasında bulundu
17.06.2019 - 18:18 | Son Güncelleme: 17.06.2019 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Harem sahilinde yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşen şahsın cesedi kayalıklar arasında bulundu. Ceset Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından çıkarıldı.
Etiketler : İstanbul,
631540 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/631540.aspx
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