Alınan bilgilere göre olay, Elmalı ile Pınarbaşı mahalleleri arasındaki boş arazide gece saatlerinde meydana geldi. Arazide ateş yakıldığını fark eden güvenlik korucuları, hemen bölgeye hareket etti. Ateşi söndürdükten sonra geri dönerken tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı korucular hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Gevaş’ta hain tuzak: 3 korucu yaralı
18.06.2019 - 09:31 | Son Güncelleme: 18.06.2019 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Gevaş ilçesinde meydana gelen patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Etiketler : Van,yaşam haberleri,
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