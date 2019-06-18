Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da yaşayan bir genç, çekçek aracına yüklediği ağırlığının 5 katı yükü, aşırı sıcağa rağmen kilometrelerce taşıyarak ekmek parasını çıkarmaya çalıştı. 60 kiloluk birinin ağırlının 5 katı fazlası yükü taşıdığını görenler gözlerine inanamadı. Bursa'da sokak sokak gezerek geri dönüştürülebilir hurdaları çöplerden toplayarak geçimini sağlayan Afgan vatandaşı Ansar Yousefi, hem geçimini sağlıyor, hem de çevreyi kirleten hurdaların geri dönüştürebilmesine yardımcı oluyor. Tek hayali para biriktirip memleketinde iyi bir gelecek hazırlamak olan genç adam, bunun için insan üstü bir güçle çalışıyor. Aracına yüzlerce kilo hurda dolduran Afgan genç, bu hurdalarla Bursa sokaklarında kilometrelerce yol kat ediyor. Daha sonra topladığı hurdaları hurdacıya satarak o günki işini bitiriyor.

Bu işi her gün günün ilk ışıklarıyla birlikte tekrarlayan genç adam, çalışma azmiyle çevresindeki herkesin takdirini kazanıyor.