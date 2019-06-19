Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza 2’nci Çevre Yolu Caddesi Türbe mevkiinde meydana geldi. 74 AK 949 plakalı araç sürücüsü Hasan Y. (53) Türbe mevkiine geldiği sırada, hatalı sollama yapan Rasimcan Ç. (22) 55 JL 981 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. İki aracında hurdaya döndüğü kazada, araç sürücüleri ile birlikte Enes D. (15), Sefa D. (22), Onur K. (21), Süleyman S.B. (22) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet güçleri ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 yaralı daha sonra ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, emniyet tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.