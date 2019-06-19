Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.45'te Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.