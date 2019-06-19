Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.45'te Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Erzincan'de 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler
19.06.2019 - 04:46 | Son Güncelleme: 19.06.2019 - 04:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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631795 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/631795.aspx
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