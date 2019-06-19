Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde denize açılan amatör balıkçılar tarafından, nadir rastlanan ve ağırlıkları genelde 5 kilogramı geçmeyen, 10 kilogram ağırlığında 1,5 metre uzunluğunda minakop balığı yakalandı.

Uzun zamandır rastlanılmayan, hatta nesli tükenmek üzere olan Karadeniz balığı 'minakop' yerel adıyla da 'kötek balığı' diye de biliniyor.