İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki dünkü selde kaybolan 6 kişiden biri bölgeye yakın yerdeki HES Göleti'nde ölü olarak bulunurken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi
19.06.2019 - 15:29 | Son Güncelleme: 19.06.2019 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 5'e yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : trabzon,araklı,sel,
631877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/631877.aspx
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