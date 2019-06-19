Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Çorum-İskilip Karayolu’nun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer S.(47) Yönetimindeki 19 M 0341 plakalı yolcu minibüsü ile Ömer T.(32)’nin kullandığı jeep Danaderesi Cerit Beli mevkiinde çarpıştı. Kazada sürücüler Ömer T.(32) ve Zafer S.(47) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Serra Ö.(15), Vedat B.(41), Gül Taze B.(34), Mahmut B.(11), Kader A.( 20), Sultan A.(59), Hüseyin S.(82), Mehmet U.(79), Ali U.(58), Ali D. ile Senem Y.(79) yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma, 112 ve Belediyesi kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla ve bazı yaralılarda kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan jeep sürücüsü Ömer T’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.