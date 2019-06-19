Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 19.00 sıralarında Çiğli ilçesi Köyiçi Mahallesi 8082/1 sokakta bulunan 2 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Herkesi dehşete düşüren olayda iddiaya göre, bir süre önce Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumuna giren G.S. geçtiğimiz günlerde izne çıktı. Cezaevine geri dönecek olan G.S. (47), izninin son gününde eski eşi olan Habibe Çevik'in (42) evine gitti. Burada Çevik ile sözlü olarak tartışan G.S., tartışma büyüyünce yanında getirdiği tabancayı çıkardı. G.S., eşini ve baldızı Fatma Akdağ'a (39) kurşun yağdırarak evden kaçtı. Bu sırada söz konusu adresin yakınında devriye atan Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri elinde tabanca bulunan saldırgan G.S.'yi kovalamaya başladı.

Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucunda, havaya uyarı ateşi açan polis G.S.'yi suç aleti ile birlikte etkisiz hale getirerek kıskıvrak yakaladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar da, hemen durum sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine Çevik'in evine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma Akdağ'nın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Habibe Çevik ise kaldırıldığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde hayatını kaybetti. Çevik ile kardeşi Akdağ'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Öte yandan, ölen iki kadının ikişer çocuğu olduğu öğrenildi.