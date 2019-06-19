Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan 16 KMJ 72 plakalı Salih Kağan B. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre önünde seyir halinde olan Abdul Mumin El H.'nin (24) kullandığı bisiklete çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili ile birlikte taklalar atıp metrelerce sürüklendikten sonra yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada araç içerisinde bulunan Furkan Y. ( 21), Tuğçe B. (27), Halil İbrahim Ç. (23), ve araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yarılara müdahale ederek ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Feci kazada, otomobilin motorunun yerinden çıkararak yola savrulması dikkat çekti. Trafik ekipleri kaza yerinde önlemler alarak başka kazaların yaşanmaması için büyük çaba sarf etti. Kaza nedeniyle İnegöl-Alanyurt yolunda trafik durma noktasına geldi. Ekipler yaptıkları çalışma neticesinde trafiği kontrollü bir şekilde verdi. Hurdaya dönen aracın kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.