Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece  saatlerinde Aksaray ve Kırşehir ile Konya'nın kuzey, Ankara'nın güney ve  Eskişehir'in doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Samsun'da da bu gece saatlerinden sonra başlaması beklenen  gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak  kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Vatandaşların, kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su  baskını, yıldırım, yerel dolu, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara  karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.